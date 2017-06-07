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Mersin'de alkollü sürücü köprüden uçtu

Erdemli ilçesinde direksiyon kontrolünü yitiren alkollü sürücü Kürşat Kır köprüden uçarak kaza yaptı.

07.06.2017 - 10:47
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Sabah saatlerinde Alata Mahallesi'nde bulunan Alata Köprüsü girişinde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki Kürşat Kır yönetimindeki 33 EP 401 plakalı otomobil, hareket halindeyken direksiyon kontrolünü yitirerek köprünün yan tarafında park halindeki saman yüklü 33 B 4076 plakalı kamyonete çarptı, ardından da dereye uçtu.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ KURTULMAYI BAŞARDI

Köprünün beton direklerinin arasında kalan ve hurdaya dönen araçtan sağ kurtulmayı başaran Kürşat Kır yaralandı. Saman yüklü kamyonette kimsenin bulunmaması olası faciayı önlerken, Kürşat Kır ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1,75 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kır'ın 1.75 promil alkollü ancak bilincinin yerinde olduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kaza yapan aracın köprü altından çıkartılması meraklılar tarafından ilgiyle izlendi.

Mersin'de alkollü sürücü köprüden uçtu


Mersin'de alkollü sürücü köprüden uçtu

Mersin'de alkollü sürücü köprüden uçtu

Mersin'de alkollü sürücü köprüden uçtu

Mersin'de alkollü sürücü köprüden uçtu

Mersin'de alkollü sürücü köprüden uçtu

Mersin'de alkollü sürücü köprüden uçtu

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