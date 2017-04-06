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Mersin'de Bakan Elvan halde erik paketledi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de hal kompleksinde erik paketleyip, traktöre bindi.

06.04.2017 - 17:26
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Bakan Lütfi Elvan, programı kapsamında Atayurt Hal Kompleksi'ni ziyaret etti.

BAKAN ERİK PAKETLEDİ

Traktörlerin oluşturduğu konvoy eşliğinde hal kompleksine gelen Elvan için kurban kesildi. Bakan Elvan, kadınlarla birlikte erik paketleyerek bir süre sohbet etti.

Mersin'de Bakan Elvan halde erik paketledi

TRAKTÖRLE TUR ATTI

Çevre il ve ilçelere gidecek meyve ve sebzeleri de inceleyen Elvan, kendisini takip eden gazetecilere de erik, çilek ve kavun ikram etti. Bakan Elvan, gezisi sırasında sohbet ettiği vatandaşlardan 16 Nisan'da yapılacak referandum için evet oyu vermelerini istedi.

Bakan Elvan halde erik paketledi, traktöre bindi VİDEO

Mersin'de Bakan Elvan halde erik paketledi

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