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Mersin'de belediyenin ses sistemini çaldılar

Erdemli ilçesinde belediyenin yaptırdığı çok amaçlı düğün salonundaki ses sistemini çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

24.04.2017 - 17:04
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İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi. Erdemli Belediyesi'nin çok amaçlı düğün salonundaki görevliler, ses sisteminin yerinde olmadığını fark etti.

HIRSIZLAR KAMERADAN YAKALANDI

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra A.Ç. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Sorgularında hırsızlığı itiraf eden şüpheliler, ses sistemlerinden bir bölümünü sattıklarını, bir bölümünü ise denize attıklarını söyledi.

1'İ TUTUKLANDI

Hırsızlık şüphelileri A.Ç. ve T.D.'nin sattığı iş yerinden ses sistemi alınarak belediyeye teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. tutuklanırken, T.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

Mersin'de belediyenin ses sistemini çaldılar

Mersin'de belediyenin ses sistemini çaldılar

Mersin'de belediyenin ses sistemini çaldılar

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