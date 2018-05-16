taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.457
USD
4,4172
EURO
5,2138
ALTIN
183,47
PETR
77,9100

Mersin'de bıçaklı kavga İZLE

Mersin Tarsus'ta şehir içinde kendisini araçlarına almayan dolmuş şoförünü kovalayan Faruk M., bıçakla şoförü yaraladıktan sonra gözaltına alındı.

İHA | 16.05.2018 - 17:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kırklarsırtı Mahallesi’nde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana gelen olayda, Faruk M. (34) isimli şahıs, şehir içinde kendisini araçlarına almayan dolmuş şoförlerini şikayet etmek için, Hilalkent Sitesi yanında toplanma merkezine geldi.

NEDEN DOLMUŞA ALMADIN KAVGASI

Faruk M. ile orada bulunan şoförler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Faruk M. üzerinde taşıdığı bıçakla şoförlerden Bilal Karaman'ı kovalamaya başladı.

Dolmuşa bindirmeyen şoförü kovalayıp bıçakladı VİDEO

Mersin'de bıçaklı kavga İZLE

BIÇAKLA PEŞİNDEN KOŞTU

Kendisini kemeriyle korumaya çalışan Bilal Karaman, Faruk M.'nin bıçak darbesine engel olamayarak yaralandı. Ancak şoför, yaralı olmasına rağmen kendisini bıçakla yaralayan şahsı kovaladı ancak yetişemedi.

Mersin'de bıçaklı kavga İZLE

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilal Karaman hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Faruk M. ise gözaltına alındı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bodrum sahilleri Ramazan'ın ilk günü boş kaldı
Bir gün önce adım atacak yer bulunmayan Bodrum sahillerinde, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.
Ünlü isimlere uyuşturucudan hapis cezası
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
TBMM’den ABD Başkanı Trump’a mektup
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekilleri, ABD Başkanı Donald Trump’a mektup gönderecek.
Ağrı Dağı’nda PKK sığınağında 61 el bombası imha edildi
Doğubayazıd ilçesinde terör örgütü PKK’nın sığınak ve barınak alanlarının imha edilmesi için başlatılan operasyonlarda bir keskin nişancı tüfeği, 61 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

353
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

287
Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

132
İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

92
Dolar 4.50 lirayı gördü

Dolar 4.50 lirayı gördü

453
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

108
Canlı yayında Beştepe tartışması

Canlı yayında Beştepe tartışması

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM