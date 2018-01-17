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Mersin'de bir anne 9 aylık bebeğini öldürdü

Mersin Mut'ta psikolojik tedavi gören bir anne, 9 aylık kızının boğazını keserek evlat katili oldu.

İHA | 17.01.2018 - 20:20..
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Çamlıca Mahallesi’nde ikametgah eden Ayşe T. (38), Yalnızcabağ Mahallesi’nde ikamet eden babasının evinde 9 aylık kızı Firdevs’i boğazını keserek öldürdü.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Ayşe T., daha sonra kendi boğazını bıçakla keserek intihara kalkıştı. Komşularının fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'de bir anne 9 aylık bebeğini öldürdü

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yaralı olarak Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne Ayşe T.’nin 4 çocuk annesi olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Mersin'de bir anne 9 aylık bebeğini öldürdü

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