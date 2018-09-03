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Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de müstakil bir evde 3'ü çocuk, 5 kişinin cesedi bulundu.

AA | 03.09.2018 - 17:41..
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Mersin'de Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde ihbar üzerine müstakil eve gelen polis ekipleri, evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alınarak evde inceleme başlatıldı.

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu ViDEO

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin, Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya olduğu belirlendi.

Ekiplerin, cinnet getiren babanın damdaki yatakta yatan eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Bu arada, evdekilerden uzun süre haber alamayan komşuların binaya gelmesi sonucu olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Polislerin evde incelemesi sürerken çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi de bölgede tedbir aldı.

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

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