Mersin'de ByLock kullanan 18 polis tutuklandı

Mersin'de FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen emniyet personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ARALARINDA RÜTBELİ POLİSLER DE VAR
Çalışma kapsamında gözaltına alınan aralarında çeşitli rütbelerde polislerin de bulunduğu 18 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si sabah saatlerinde, biri de daha sonra Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.
HEPSİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 18 zanlı tutuklandı.