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Mersin'de ByLock kullanan 18 polis tutuklandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 emniyet mensubu, tutuklandı.

16.01.2017 - 19:58
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Mersin'de FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen emniyet personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ARALARINDA RÜTBELİ POLİSLER DE VAR

Çalışma kapsamında gözaltına alınan aralarında çeşitli rütbelerde polislerin de bulunduğu 18 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si sabah saatlerinde, biri de daha sonra Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 18 zanlı tutuklandı.

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