Mersin'de ÇED toplantısında protesto

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve çiftlikleri kuracak olan firma yetkilileri tarafından Taşucu Mahallesi Boğsak mevkisindeki bir iş yerinde ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yetkililerin balık çiftlikleri konusunda bilgi vermeye başlamasının ardından toplantının yapıldığı alana gelen bir grup, düdük çalarak ve sloganlar atarak protesto gösterisinde bulundu.

"BALIK ÇİFTLİKLERİ KURULSUN İSTİYORUZ"

Toplantıya katılan bir grup da "Balık çiftlikleri kurulsun istiyoruz" şeklinde sloganları attı. İki grup arasında zaman zaman da gergin anlar yaşandı. Toplantı, yaşanan olay nedeniyle yarıda bırakıldı.