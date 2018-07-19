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Mersin'de ÇED toplantısında protesto

Silifke'de kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili gerçekleştirilmek istenen ÇED toplantısı, protesto yüzünden yarım kaldı.

AA | 19.07.2018 - 17:03..
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve çiftlikleri kuracak olan firma yetkilileri tarafından Taşucu Mahallesi Boğsak mevkisindeki bir iş yerinde ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mersin'de ÇED toplantısında protesto

Yetkililerin balık çiftlikleri konusunda bilgi vermeye başlamasının ardından toplantının yapıldığı alana gelen bir grup, düdük çalarak ve sloganlar atarak protesto gösterisinde bulundu.

Mersin'de ÇED toplantısında protesto

"BALIK ÇİFTLİKLERİ KURULSUN İSTİYORUZ"

Toplantıya katılan bir grup da "Balık çiftlikleri kurulsun istiyoruz" şeklinde sloganları attı. İki grup arasında zaman zaman da gergin anlar yaşandı.  Toplantı, yaşanan olay nedeniyle yarıda bırakıldı.

Mersin'de ÇED toplantısında protesto

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