Mersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Mut- Ermenek karayolu Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi.
CENAZEDEN DÖNEN MİNİBÜS DEVRİLDİ
İzmir’den cenazeden dönen Hasan Eroğlu’nun kullandığı 70 E 9637 plakalı minibüs, Mut’tan Ermenek yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada; Raziye Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan Eroğlu ile Mustafa Erdoğan, Fadime Akbaş, Habib Ünser, Tahsin Güzel ve Abide İlisu Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.