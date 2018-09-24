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Mersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mersin Mut'ta cenazeden dönen kişileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

DHA | 24.09.2018 - 15:25..
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Kaza, Mut- Ermenek karayolu Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

CENAZEDEN DÖNEN MİNİBÜS DEVRİLDİ

İzmir’den cenazeden dönen Hasan Eroğlu’nun kullandığı 70 E 9637 plakalı minibüs, Mut’tan Ermenek yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Mersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada; Raziye Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan Eroğlu ile Mustafa Erdoğan, Fadime Akbaş, Habib Ünser, Tahsin Güzel ve Abide İlisu Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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