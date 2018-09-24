Mersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

1 Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu Kuzey Ormanları Savunması üyesi bir grup, Hambach Ormanlarını savunan eylemcilerin yanında olduklarını belirtmek için Almanya Başkonsolosluğu önünde destek eylemi yaptı.

2 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Adana emiri' yakalandı Telefon kullanmadığı ve Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 56 yaşında üniversiteli oldu İstanbul'da yaşayan ve özel sektörden emekli olan Şerif Aslan (56), Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kayıt yaptırdı.

4 Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı Sahnede elektrik akımına kapılan Sagopa Kajmer'in durumu iyi, ancak sosyal medyada yapılan esprilerin durumu iyi değil.

5 Gurbetçinin ucuz altın sevdası kötü bitti Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen 66 yaşındaki gurbetçi Dursun Tekin, düşük fiyata altın almak isterken 60 bin lira dolandırıldı.

6 Hamaney Ahvaz saldırısında üç ülkesi suçladı İran dini lideri Hamaney, "Ahvaz saldırısını yapanlar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" dedi.