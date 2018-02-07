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Mersin’de DEAŞ'ın infazcıları yakalandı

Terör örgütünün infaz biriminde yer aldığı iddia edilen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA | 07.02.2018 - 11:11..
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının, DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye'de hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan örgüt üyelerinin tespitine yönelik olarak çalışma yaptığı bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalarda, örgüt yapılanması içerinde, infaz biriminde yer aldığına dair hakkında ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen 3 kişinin belirlenmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon ile Erdemli ilçesinin Tömük Mahallesi'nde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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