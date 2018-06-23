Dün akşam saatlerinden itibaren Toros Dağları'nın zirvesinde etkili olan sağanağın oluşturduğu sel suları Alata Deresi üzerinden Akdeniz’e ulaştı. Suyun getirdiği kütük ve ağaç parçaları ise vatandaşlar tarafından toplandı.

Kimi denize girerek küçük parçaları topladı, kimi ise elektrikli testereyle büyük kütükleri parçalayarak kışın ısınmak amacıyla yakmak için evine götürdü.

Mersin'de denizden odun topladılar VİDEO

"KISMETİMİZİ TOPLUYORUZ"

Sel sularının getirdiği odunları toplayan vatandaşlardan Mehmet Şahin, “Kışlık yakacağımız odunları, Allah’ım sel suları ile birlikte bize yazın getirdi. Bizler de kısmetimizi topluyoruz. Bazı seneler böyle sel suları geldiğinde odun topluyoruz. İnşallah denizde odun kalmayıncaya kadar toplayacağız.” dedi.