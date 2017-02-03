Mersin Şehir Hastanesi'nde sona gelindi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek ve hastalara 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti vermeyi vermeyi amaçlayan Mersin Şehir Hastanesini gazetecilere tanıttı.

253 YATAKLI HASTANE

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan bin 253 yataklı hastanenin bazı bölümlerini gazetecilerle gezen Akdağ, yapılan çalışmalar ve şehir hastanesinin genel konseptiyle ilgili bilgi verdi.

Mersin Şehir Hastanesi Tanıtım Videosu VİDEO

1 GÜNDE 10 BİN HASTA

Akdağ, hastanedeki polikliniklerin son derece modern ve ileri teknolojik ürünlerle donatıldığını belirterek, "Hastanede, hastayı muayene edebileceğimiz 280 odamız var. Her bir odada yaklaşık 35 hasta muayene edebildiğimizi var sayarsak 9 bin, 10 bin hasta sayısını bir günde rahatça karşılayabiliyoruz. Acil servislerimiz de günde bin 500 hasta karşılayabilecek kabiliyette. Dolayısıyla hastanenin günde yaklaşık 12 bin hastayı olumlu şartlarda, her hangi bir tarafta aşırı kalabalık olmaksızın karşılama imkanı var." diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine şehir hastanesine yurt dışından da taleplerin olacağını vurgulayan Akdağ, hastanelerinin konseptinde özellikle Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Türki Cumhuriyetlerden ve Avrupa'dan hasta getirmek üzere planları olduğunu belirtti.

GRAND SUİT ODALAR

Akdağ, "Burada hem normal tek kişilik odalarımız, hem suit hem de grand suit odalarımız var. Buraları bir taraftan sağlık turizminde kullanabileceğiz ya da Türkiye'de en ihtiyacı olanlara kullanabileceğiz." ifadesini kullandı.

ADANA PROJESİ

Akdağ, hastanenin hizmet önceliğinin Mersinliler olduğunu, kente yakın iller ve ilçelerinden de hizmet için geleceklerin bulunacağını bildiklerini belirtti.

Adana'da da bu hastanenin bir benzerini, bin 500 yataklısını yaptıklarını anlatan Akdağ, "Adana bir bölge olarak Osmaniye'ye, kısmen kendine yakın yerlere de hizmet verecek. Zaten Adana ve Mersin birer büyük metropol kentler olduğu için hizmetin büyük bir bölümü burada verilecek. Çünkü Türkiye'de buna benzer bir çok hastane yapıyoruz." dedi.