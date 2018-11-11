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Mersin'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda Fas uyruklu bir kişi yakalanarak tutuklandı.

AA | 11.11.2018 - 09:29..
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Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı.

TARSUS'TA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, Fas uyruklu bir DEAŞ mensubunun Tarsus ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mersin'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Tarsus'taki adrese düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen zanlı ile yanındaki bir kişi yakalanarak Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YANINDAKİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, yanında yakalanan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

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