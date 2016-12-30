taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.836
USD
3,5220
EURO
3,7118
ALTIN
131,37
PETR
57,1100

Mersin'de eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Bombalı saldırı düzenlemek üzere Mersin'e geldiği değerlendirilen terör örgütü PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı

AA | 30.12.2016 - 11:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mersin'de eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

"Mahsun" kod adlı terörist Şiyar F'nin (20), merkez Toroslar ilçesindeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini alan Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Kente bombalı saldırı için geldiği değerlendirilen teröristin saklandığı eve özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, Şiyar F'yi yakaladı. Zanlının yakalandığında evde bir tabanca ele geçirildi.

SİİRT'TEKİ ROKETATARLI SALDIRIDA YER ALMIŞ

Şiyar F'nin, Siirt'te güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı bir saldırıda da yer aldığı tespit edildi. Zanlının parmak izinin, saldırı sonrası tespit edilen izle uyuştuğu belirlendi.

Öte yandan, Şiyar F'nin, Mersin'de ekim ayında bombalı saldırı hazırlığındayken patlayıcı malzemelerle beraber yakalanan 2'si kadın 3 PKK'lı terörist ile hareket ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

YARDIM EDEN 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist ile ona yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt genelinde kar tatili edilen iller

Yurt genelinde kar tatili edilen iller

19
Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

63
5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini

5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini

10
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

71
Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

22
Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

186
Alman polisinin gözaltına aldığı sığınmacı konuştu

Alman polisinin gözaltına aldığı sığınmacı konuştu

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM