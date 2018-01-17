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FETÖ’nün kız öğrenci oluşumuna operasyon

FETÖ/PDY'nin Mersin Üniversitesi’ndeki kız öğrenci oluşumuna ilişkin Mersin merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İHA | 17.01.2018 - 10:17..
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin 2012-2015 yıllarında Mersin Üniversitesi’ndeki kız öğrenci yapılanmasıyla ilgili operasyon düzenledi.

19 ŞÜPHELİ TESPİT EDiLDİ

Ekipler, Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM), Bölge Talebe Mesulü (BTM), ’ev ablası’ ve ’mezuncu’ olarak faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda, FETÖ/PDY ile ilişki ve irtibatlarının bulunduğu, terör örgütüne müzahir kurumlarında kaydı olan 19 şüpheliyi tespit etti.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine ekipler, Mersin, Adana, Amasya, Ankara, Batman, Çorum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, İstanbul, Konya, Nevşehir, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde yaptıkları operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

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