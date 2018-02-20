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Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon

Mersin'de FETÖ'ye, üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmaları yaptığının tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 88 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 20.02.2018 - 12:31..
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün tekrar üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmalarına giriştiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

HÜCRE EVLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda örgüt üyelerinin "gaybubet evi" adı verdiği ve gizlenmek için kullandıkları hücre evlerinin tespiti yapıldı.

Bu evlerde saklandıkları değerlendirilen aralarında "büyük bölge abileri" ve "büyük bölge mesulları", "polis ve asker mahrem abileri", "il ablaları", "finans sorumluları" ile örgütün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu toplam 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 111 ev ve 2 etüt merkezine yönelik operasyon başlatıldı. Ekipler kent merkezi ve Anamur, Erdemli, Silifke, Mut, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 88 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon

Şüpheliler arasında yer alan ve "il ablası" oldu tespit edilen "Nurevşan" kod adlı H.Y.'nin ise saklandığı balkonda yakalandığı öğrenildi. Zanlıların tutuklu FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine maddi destekte bulundukları belirlendi.

Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon

Evlerde yapılan aramalarda 44 bin 380 dolar, 10 bin 145 avro ve 43 bin 400 lira ele geçirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon

Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon

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