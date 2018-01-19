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Mersin’de fırtına tırları devirdi ağaçları kökünden söktü

Silifke ilçesinde saatte 105 kilometre hızla esen şiddetli fırtına seyir halindeki tırları devirdi, 100 yıllık çam ağaçlarını kökünden söktü.

İHA | 19.01.2018 - 15:07..
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Dün akşam hızı saatte 105 kilometreyi bulan şiddetli fırtına ve yağmur Taşucu, Atakent, Arkum, Yeşilovacık, Işıklı, Akdere sahil bandında etkili olurken, seyir halindeki tırlar da devrildi, 100 yıllık çam ağaçları kökünden söküldü. Elektrik ve telefon direkleri yıkılırken, cam ve naylon seralarda ise küçük çapta hasar meydana geldi.

Mersin’de fırtına tırları devirdi ağaçları kökünden söktü

Mersin’de fırtına tırları devirdi ağaçları kökünden söktü

"TIRLAR DEVRİLDİ, AĞAÇLAR VE DİREKLER SÖKÜLDÜ"

Yeşilovacık Mahallesi’nde tonlarca ağırlığındaki tırlar fırtınanın devam etmesi nedeniyle kaldırılamıyor. Böyle bir şiddetli fırtınayı hayatlarında görmediklerini belirten Nuri Sapmaz, "İki gündür şiddetini artıran fırtına dün gece bölgemizde bazı zararlar açtı. Silifke-Antalya karayolu üzerinde seyir halinde devrilen tırlar oldu. Fırtına ağaçları kökünden söktü. Elektrik ve telefon direkleri yıkıldı." dedi.

Mersin’de fırtına tırları devirdi ağaçları kökünden söktü VİDEO

Mersin’de fırtına tırları devirdi ağaçları kökünden söktü

Çiftçi Mustafa Sağ ise, "Cam seralarımızda salatalık yetiştiriyoruz. Çok şükür fırtına biz üreticilere fazla zarar vermedi. Cam seralarımızda birkaç patlama oldu, anında müdahale ettik." diye konuştu.

Mersin’de fırtına tırları devirdi ağaçları kökünden söktü

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