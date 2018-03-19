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Mersin'de fuhuş yapılan evler mühürlendi

Mersin Mut'ta fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ev polis tarafından mühürlenerek kapatıldı.

İHA | 19.03.2018 - 15:34..
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuş yapıldığı ileri sürülen Meydan Mahallesi, Çobanlı Sokak’taki evleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmada 3 evin fuhuş amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

FUHUŞA GEÇİT YOK

K.N.A. ve fuhuş yaptırdığı belirlenen E.N., H.A. ve Ş.C. adlı kadınlar gözaltına alındı. Evler, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararınca 3 ev mühürlenip 3 ay süreyle kapatıldı.

Mersin'de fuhuş yapılan evler mühürlendi

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.N.A., adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. E.N., H.A. ve Ş.C. ise serbes bırakıldı.

Mersin'de fuhuş yapılan evler mühürlendi

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