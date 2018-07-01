taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Mersin'de 'gayrimeşru ölmez' diyen zanlılar tutuklandı

Mersin'de bir marketten içinde 250 bin TL bulunan kasayı çaldıkları belirlenen 1'i kadın 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 01.07.2018 - 11:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mersin'de bir marketten içinde 250 bin TL bulunan kasayı çaldıkları belirlenen 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı. 4 kişinin tutuklandığı olayla ilgili zanlıların adliyeye sevki sırasında, hırsızlardan biri, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Gayrimeşru ölmez" demesi dikkat çekti.

KAYIPLARA KARIŞTI

24 Haziran'da Akbelen Bulvarı üzerindeki bir markete giren 2 kişi, içerisinde 250 bin TL bulunan çelik para kasasını araca yükleyerek kayıplara karıştı.

Mersin'de 'gayrimeşru ölmez' diyen zanlılar tutuklandı

Sabah kasanın çalındığını fark eden işyeri sahibinin şikayetçi olması üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı  çalışma sonucu aralarında işyeri çalışanlarının da bulunduğu H.Y., S.G., A.B., Y.K.Y., F.F. ve Y.E.  gözaltına alıp, bulunan bir miktar parayı işyeri sahibine teslim etti.

"YEMEYENİN MALINI YERLER"

Emniyette sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y.,  gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Buradan gayrimeşru arkadaşlara başarılar diliyorum. Gayrimeşru ölmez. Yemeyenin malını yerler" dedi. Şüphelilerden H.Y., S.G., A.B. ve Y.K.Y., tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de 'gayrimeşru ölmez' diyen zanlılar tutuklandı



Mersin'de 'gayrimeşru ölmez' diyen zanlılar tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kabe imamına ABD protestosu

Kabe imamına ABD protestosu

295
Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

117
Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

63
Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

122
Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

115
Belçika'da 8 yaşındaki çocuk üniversiteli olacak

Belçika'da 8 yaşındaki çocuk üniversiteli olacak

60
Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM