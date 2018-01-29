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Mersin’de ibadethaneler temizleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi cami, cem evi ve kilise temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İHA | 29.01.2018 - 16:22..
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, ibadethaneleri hijyenik olarak temizliyor.

Mersin’de ibadethaneler temizleniyor

TÜM İBADETHANELER TEMİZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı 5 kişilik bir ekip düzenli aralıklarla Mersin’de bulunan tüm ibadethaneleri temizliyor.

Mersin genelinde bulunan tüm camileri, cem evlerini ve kiliseleri düzenli periyotlarla temizleyen ekipler, temizlikleri günlük olarak sürdürüyor.

Mersin’de ibadethaneler temizleniyor

ÇEŞİTLİ ARAÇLAR KULLANILIYOR

Ekipler, merkez ve ilçe ayrımı gözetmeden devam ettirdiği temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, vakumlu süpürge, vakumlu halı yıkama makinesi, gül suyu makinesi ve diğer temizlik makinelerinden oluşan temizleme araçları ile ibadet edilen mekanlar daha temiz hale geliyor.

Mersin’de ibadethaneler temizleniyor

DAHA TEMİZ HALE GETİRİLİYOR

Vakumlu süpürge ile temizlenen halılar, otomatik yıkama makinası ile de yıkanıyor ve böylece halılar daha temiz hale geliyor.

Ahşap ve seramik gibi yerler de özel temizlik malzemeleri ile silinirken, tespihler de ilaçlarla dezenfekte ediliyor ve son olarak temizlik görevlileri, temizlik işi bittikten sonra ibadethanelerin içerisine ve dört bir yanına saf gül yağı sıkarak, mekanları temizleniyor.

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