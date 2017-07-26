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Mersin'de ilaç satan bakkallara baskın yapıldı

İş yerlerinde oluşturdukları özel odalarda ilaç ve medikal malzeme sattıkları tespit edilen 2 bakkala operasyon düzenlendi.

26.07.2017 - 11:13
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Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda, bazı bakkalların, oluşturdukları özel odalarda ilaç sattıklarını belirledi.

2 SURİYELİ BAKKAL

Harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi 160. Cadde ile Hal Mahallesi 141. Cadde'de 2 Suriyeliye ait 2 bakkala operasyon düzenledi.

Mersin'de ilaç satan bakkallara baskın yapıldı

GİZLİ ECZANE

Ekipler, bakkalın birinin arka bölümüne özel olarak yaptırılan raf görünümlü çelik kapıyı açtıklarında, eczanelerde satılan ilaç ve ürünlerle karşılaştı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Eczacılar Odası görevlileriyle yapılan incelemede, odada, çoğunluğu Suriye bandrollü, çeşitli markalarda çok sayıda ilaç, şurup, enjektör, tansiyon aleti ve medikal malzeme bulundu. Kullanılmış enjektörler de bulan ekipler, buralarda tedavi faaliyeti yürütüldüğünü tespit etti.

Mersin'de ilaç satan bakkallara baskın yapıldı

İLAÇ VE MEDİKAL MALZEME

Diğer bakkala düzenlenen baskında da aynı tabloyla karşılaşıldı. Bakkalın tahta bir kapıyla ayrılan arka bölmesinde, kasanın yanı ve televizyonun altındaki dolapta çok sayıda ilaç ve medikal malzeme bulundu.

Bazı ilaçların, bulgur, pirinç ve şeker gibi malzemelerin arkasındaki dolaplarda saklanması dikkati çekti.

İş yeri sahipleri gözaltına alındı, ilaçlara sağlık görevlilerince el konuldu.

Mersin'de ilaç satan bakkallara baskın yapıldı

Mersin'de ilaç satan bakkallara baskın yapıldı

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