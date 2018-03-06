taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.710
USD
3,7951
EURO
4,7124
ALTIN
163,13
PETR
65,6000

Mersin'de iş adamı babasını öldüren oğul yakalandı

Mersin'de iş adamı babasını evinin önünde öldüren oğul Erhan Alaca yakalandı.

DHA | 06.03.2018 - 19:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mersin'de dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Marina Sitesi'nde iddiaya göre, evinden çıkıp aracına doğru yönelen iş adamı Mahmut Alaca, bu sırada taksi ile evin önüne gelen oğlu Erhan Alaca'nın tabancalı saldırısına uğradı.

OĞUL, BABASINI ÖLDÜRDÜ

Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, oğul ise olay yerinden kaçtı. Çevedekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Alaca'nın öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Alaca'nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği'nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

Mersin'de iş adamı babasını öldüren oğul yakalandı

TUTUKLANDI

Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Erhan Alaca'nın saklandığı adrese baskın yaptı. Şüpheli, cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Erhan Alaca, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de iş adamı babasını öldüren oğul yakalandı




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
"İç mimarım" yalanıyla dolandıran elektrikçi
Son zamanlarda kendini iç mimar olarak tanıtan elektrikçi Erkan Güney, insanların güvenini kazanıp onları dolandırıyor.
Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı
Adana’da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ileri sürülen iki aileye yönelik operasyonda, 1’i kadın 22 kişi gözaltına alındı.
Kamyonet dereye uçtu; 3 yaralı güçlükle çıkarıldı
Rize'nin Çayeli ilçesi Buzlupınar köyünde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Adana'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Kozan ilçesinde sıva ustası Yusuf Yaman, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama

Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama

402
Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

88
Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

299
Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

97
Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

201
Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

80
YPG'li teröristlere destek olan Fransız şirketi: Lafarge

YPG'li teröristlere destek olan Fransız şirketi: Lafarge

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM