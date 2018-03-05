İş adamı Mahmut A, evinin bulunduğu merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki siteye girdiği sırada ticari taksiyle gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Mersin'de iş adamı evinin önünde öldürüldü VİDEO
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mahmut A'nın öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
KATİL ZANLISI OĞLU ARANIYOR
İnceleme sonucunda, iş adamının oğlu E.A'nın cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mahmut A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.