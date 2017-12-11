Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu: 3 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

22 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Operasyonda bir tanker ve araçta arama yapan ekipler 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K. ile araçlarda bulunan H.T., B.C. ve O.K. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Operasyonda ayrıca araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.