Mersin'de kamuflajlı şemsiye operasyonu

Milli İstibarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve polis istihbarat birimleri hemen hemen her operasyonda ele geçirilen şemsiyelerin izini sürerek kaynağını belirlemek için çalışma başlattı.

ÇİN MALI ÇIKTI

Yapılan titiz çalışmalar sonucu PKK'lı teröristlerin kullandığı kamuflajlı şemsiyelerin Mersin'de bir firma tarafından Çin'den ithal edildiği belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.

1.985 ADET ŞEMSİYE ELE GEÇİRİLDİ

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, depoda 1.985 adet kamuflajlı şemsiye ele geçirdi ve firma yetkililerini gözaltına aldı.

İHA’dan kaçmak için şemsiye kullandılar F-16’ya yakalandılar

Şemsiyeli teröristin sonu