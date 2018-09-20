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Mersin'de kamuflajlı şemsiye operasyonu

PKK'lı teröristlerin İHA' ve SİHA'lara yakalanmamak için kullandıkları kamuflajlı şemsiyelerin, Çin'den ithal edildiği ve Mersin'de satıldığı belirlendi.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 11:14..
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Mersin'de kamuflajlı şemsiye operasyonu

Milli İstibarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve polis istihbarat birimleri hemen hemen her operasyonda ele geçirilen şemsiyelerin izini sürerek kaynağını belirlemek için çalışma başlattı.

ÇİN MALI ÇIKTI

Yapılan titiz çalışmalar sonucu PKK'lı teröristlerin kullandığı kamuflajlı şemsiyelerin Mersin'de bir firma tarafından Çin'den ithal edildiği belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.

1.985 ADET ŞEMSİYE ELE GEÇİRİLDİ

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, depoda 1.985 adet kamuflajlı şemsiye ele geçirdi ve firma yetkililerini gözaltına aldı.

Mersin'de kamuflajlı şemsiye operasyonu

İHA’dan kaçmak için şemsiye kullandılar F-16’ya yakalandılar

Mersin'de kamuflajlı şemsiye operasyonu

Şemsiyeli teröristin sonu

Mersin'de kamuflajlı şemsiye operasyonu

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