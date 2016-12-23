Mersin'de kar kalınlığı 60 santimetreyi aştı

Mersin’in Mut İlçesi'nde 2 gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı kent merkezinde park halindeki bazı araçlar adeta kar örtüsünden görünmedi.

KAR LASTİĞİ VE ZİNCİR TAKMAYAN ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKAMADI

Özellikle şehir merkezinde kar lastiği ve zinciri takmayan trafikte seyredemedi. Yolda kalan ve yoldan çıkan araçlar vatandaşların yardımıyla gidebildi. Kar birikmesine dayanamayan işyerlerinin önünde bulunan bazı gölgelikler ise göçtü.

ÇOCUKLAR KAR TOPU OYNADI

Çatılara çıkan vatandaşlar biriken karları kürekle temizledi. Sokakta karın keyfini çıkaran çocuklar ise kartopu oynadı. Kara hasret kalan ilçe halkı kardan adam yapmaktan da geri kalmadı.

125 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Mahalle yollarında mahsur kalan araçlar ise Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi'nce kurtarıldı. Şehir merkezinde Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi araçları 24 saat yolda biriken kar temizliği ile mücadele etti. 2 ağılının tavanının göçmesi sonucu toplam 125 adet küçükbaş hayvan telef oldu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Okullar ise kar yağışından dolayı ulaşım sağlanamadığı için tatil edildi.