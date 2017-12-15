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Mersin'de kaza: 15 yaralı

Mersin'de otomobil, minibüs ve bir de otobüsün karıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

AA | 15.12.2017 - 22:34..
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Mersin Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Emine Zengin Öztürk yönetimindeki 33 T 0962 plakalı ticari taksi ve Mehmet Can İlik idaresindeki 33 DUU 10 minibüs, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kazaya karıştı.

Mersin'de kaza: 15 yaralı

OTOBÜS AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yolcu otobüsü elektrik ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otobüs ve diğer araçlarda bulunan biri ağır toplam 15 kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de kaza: 15 yaralı

Kazanın ardından mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri kopan telleri onarmak için çalışma başlattı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

Mersin'de kaza: 15 yaralı

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