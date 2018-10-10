Mersin'de kızına fuhuş yaptıran anne

Emlak Konut, ocak-eylül döneminde 4,15 milyar TL değerinde 4 bin 194 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi.

Nafaka sisteminin değişmesi için çalışma başlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Gündem Buluşmaları' programıyla toplandı.

Yurt dışındaki kariyeri son bulduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arda Turan, şarkıcı Berkay ile kavga etti.

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Diyarbakır'da kaçak elektrik çekenler suçüstü yakalandı

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bu kez de Diyarbakır’da borcundan dolayı kesilen elektriği kaçak yollarla bağlanan markete suçüstü yaptı.