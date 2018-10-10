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Mersin'de kızına fuhuş yaptıran anne

Kızına fuhuş yaptırdığı iddialarını reddeden anne A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA | 10.10.2018 - 12:02..
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Mersin'de 'Fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçuna yönelik çalışmalarını sürdüren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi Şakirson Caddesi'ndeki günlük kiraya verilen dairede, A.A.'nın, kızı A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı iddiasını öğrendi.

TAKMA İSİM KULLANIYORDU

Adresi takibe alan ekipler, evden çıkan O.A.'yı yakaladı. İfadesi alınan O.A., internetteki eskort sitesinden iletişime geçtiği 'Sinem' takma adlı kadınla 100 TL karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi.

İKİSİ DE SERBEST

Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler, anne- kızı gözaltına aldı. Mağdur olarak ifade veren genç kadın, emniyetten serbest kalırken, annesi ise adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden anne A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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