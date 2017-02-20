Mersin'de kooperatif binasına üst üste baskın

FETÖ bağlantısı nedenniyle 227 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.

227 hakim ve savcı daha ihraç edildi

Mersin'de kooperatif binasına 4 saat arayla iki operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 99 kişiye 24 bin 743 lira ceza kesildi.

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Sabancı Holding'in CEO'sundan istifa kararı

Sabancı Holding'in CEO'su Zafer Kurtul kendi isteğiyle görevinden istifa etti. Kurtul'dan boşalan göreve ise Mehmet Göçmen atandı.