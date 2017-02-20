Mersin'de kooperatif binasına üst üste baskın

Merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren SS Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese 4 saat arayla 2 ayrı operasyon düzenledi.
TOMBALA OYNAYAN 99 KİŞİYE POLİS BASKINI
Operasyonlarda 99 kişi tombala oynarken yakalandı. Kooperatif içinde yapılan aramada, yaklaşık 4,5 kilo tombala kapama pulu, 2 tombala üfleme fanı, 2 tombala çekiliş makinesi, 180 tombala çekiliş topu, 616 tombala çekiliş kartı, çetele, kamera ve kart fiyat listesi ele geçirildi.
24 BİN 737 LİRA CEZA UYGULANDI
Kumar oynadıkları belirlenen 99 kişiye de 24 bin 743 lira idari para cezası uygulandı.