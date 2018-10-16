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Mersin'de kuyumcuda gaspçı dehşeti

Mersin'de bir kuyumcuda yaşanan bıçaklı gasp olayının zanlısı, görevlendirilen özel polis ekibi tarafından saklandığı yerde yakalandı.

İHA | 16.10.2018 - 15:58..
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Mersin’de gaspçı ile kuyumcu arasındaki boğuşma ve şahsın motosikletiyle kaçması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Merkez Camii yakınındaki bir kuyumcu dükkanında yaşandı.

Kuyumcuda gaspçı dehşeti İZLE

BOYNUNDAN SARILARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Kafasında motosiklet kaskı ve elinde bıçak bulanan 1 şahıs kuyumcuya girdi. Ardından da bıçağı kuyumcunun boğazına dayadı. Kuyumcu, gasp için dükkana giren şahsı diğer esnafın görebilmesi için kapıya doğru itmeye başladı.

Bu sırada gaspçı kuyumcunun boynundan sarılarak yere düşürdü. Yerdeyken soyguncuya birkaç tekme savuran kuyumcu onu uzaklaştırmayı başardı. Çevredekiler ise durumu fark ederek gaspçıyı kovaladı. Ancak gaspçı motosiklete binip kaçmayı başardı.

Mersin'de kuyumcuda gaspçı dehşeti

ÖZEL EKİP SANİYE SANİYE İZLEDİ

Öte yandan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Asayiş Büro Amirliğine bağlı özel bir ekip oluşturuldu. Ekiplerce 11 Ekim'de yaşanan olay sonrası onlarca kamera kaydı saniye saniye izlenirken, şüpheli olabilecek kişiler değerlendirmeye alındı.

Görevli ekibin dikkati sayesinde söz konusu olayı gerçekleştiren R.Ö. (25) olayda kullandığı motosiklet kaskı, üzerindeki montu ve bıçakla birlikte saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Mersin'de kuyumcuda gaspçı dehşeti

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