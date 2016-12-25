Mersin'de mahsur kalan hastalar helikopterle kurtarıldı

Silifke’nin Kırobası Mahallesinde fenalaşan diyaliz hastası 35 yaşında ki Şahin Avcı Mahalleye ulaşım sağlanamayınca Mahallede mahsur kaldı. Hasta yakınları durumu Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir’e bildirdi. Kaymakam Cinbir Mersin Valisi Özdemir Çakacak’ı arayarak Mahallelere ulaşımın olmadığını hava yolu ile hastaya ulaşılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Genel Kurmay Başkanlığından bir helikopter istendi. Askeri personel tarafından helikoptere alınan Şahin Avcı Silifke Şehir stadyumuna getirilerek burada hazır bekleyen 112 sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasta, Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bir diğer vak'ada ise, Silifke’nin Kıca Mahallesinde ani olarak fenalaşan diyaliz hastası 35 yaşında ki Mustafa Uysal zor şartlar altında 112 Ambulansla alınarak Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir Başkanlığında oluşan kriz masasında Jandarma Komutanı Serdar Ağbaş, Sahil Güvenlik Komutanı Mustafa Söylemez, Sağlık Müdürü Yüksel Eren, Silifke Spor Müdürü Mustafa Türe ve AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin bilgi alış verişinde bulundu.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de yoğun bir kar yağışı var. Yüksek kesimlerde 1,5 metrede,1550 rakımda ciddi manada çok şükür kar var. Kar berekettir. Ancak bazı sıkıntılarda oluyor. Bazı Mahallelerimize ulaşım kapandı. Mahallelerimize ulaşımın açılması adına yoğun çalışmalar devam ediyor. Karayolları, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ekipleri, her biri kendi sorumluluk alanlarında Mahallelerimize ulaşımı sağlayama çalışıyorlar. Bu arada bazı Mahallelerimizde hastalarımız var. Özellikle diyaliz hastalarımız var. Bunların durumu bizler için önemli. Kırobası Mahallemize ulaşamadık. 52 kilometrelik bir mesafede. Kar kalınlığı 1,5 metre. Tabi yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Valimiz Özdemir Çakacak beyle birlikte koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Diyaliz hastamızın Hastaneye nakli konusunda Sayın Valimizle görüştük. Valimizin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettik. Ve hastamızı bir helikopterin alacağını söyledik. Başbakanlık AFAD Başkanlığımıza durumu bildirdik. AFAD Başkanlığımız Genel Kurmay Başkanlığından bir helikopter talep etti. Genel Kurmay Başkanlığına ait helikopterimiz Adana’dan gelerek hasta olan vatandaşımızı alıp Silifke’ye getirdi. Şu an hastamızı Silifke Devlet Hastanesine getirdik. Sağlık durumu iyi tedavisine başladık” dedi.