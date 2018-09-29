taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0507
Euro
7.04755
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.029

Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu

Mersin'de fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla masaj salonuna düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

DHA | 29.09.2018 - 20:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı.

SURİYELİ KADINLARI KULLANDILAR

Bunun üzerine harekete geçen ekipler saptadığı adresi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucu, salondan çıkan Suriye uyruklu O.A. ve K.D.'nin para karşılığında fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, işyeri sahibi T.U., kardeşi K.U. ve F.S. ile masöz olarak çalışan S.Y., G.Y.S. ve M.K. gözaltına alındı.

Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu

DAHA ÖNCEDE FUHUŞTAN KAYDI ÇIKTI

Masözler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi ve kardeşi ise adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi T. U.'nun daha öncede birçok kez fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı

Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı

156
Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

226
Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti

204
Tropik fırtına yön değiştirdi

Tropik fırtına yön değiştirdi

123
Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

378
Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

71
Türkiye düşmanı Almanlar sokakta

Türkiye düşmanı Almanlar sokakta

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM