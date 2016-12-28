Mersin'de okul bahçesine kamyonla kar taşındı

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerine yağan karın ardından bazı ailelerin gezintiye çıktığını, buna imkanı olmayan çocuklar için harekete geçtiklerini söyledi.

OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN KAR KEYFİ

Tollu, "Biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla 'Öğrencilerimiz kara gidemiyorsa biz karı öğrencilerimize getiririz' dedik. Getirdiğimiz karla öğrencilerimizin eğlenmesini sağladık. Miniklerimizin sevincini görmek bizleri de mutlu etti." diye konuştu.