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Mersin'de okul bahçesine kamyonla kar taşındı

Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulunun bahçesine dökülen kar sayesinde, çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

AA | 28.12.2016 - 14:04
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Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerine yağan karın ardından bazı ailelerin gezintiye çıktığını, buna imkanı olmayan çocuklar için harekete geçtiklerini söyledi.

Mersin'de okul bahçesine kamyonla kar taşındı

OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN KAR KEYFİ

Tollu, "Biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla 'Öğrencilerimiz kara gidemiyorsa biz karı öğrencilerimize getiririz' dedik. Getirdiğimiz karla öğrencilerimizin eğlenmesini sağladık. Miniklerimizin sevincini görmek bizleri de mutlu etti." diye konuştu.

Mersin'de okul bahçesine kamyonla kar taşındı

Mersin'de okul bahçesine kamyonla kar taşındı

Mersin'de okul bahçesine kamyonla kar taşındı

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