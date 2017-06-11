Mersin'de otomobil eczane girdi

Mersin Erdemli'de, Faruk K. yönetimindeki otomobil, Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde kontrol çıkarak yakındaki nöbetçi eczanenin vitrin camını kırarak içeri girdi.

Yaralılar ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BİR DE BAKTIK Kİ"

Eczane sahibi Emrah Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterilerle ilgilenirken büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Bir de baktık ki eczanenin içerisine otomobil girmiş. Şans eseri ölen olmadı. Müşterilerimizden iki tanesi hafif olarak yaralandı" dedi.