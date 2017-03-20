Mersin'de PKK operasyonu

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan 9 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.