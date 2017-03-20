Mersin'de PKK operasyonu

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimini devirmek için olağanüstü bir zirve gerçekleşti.

Berlin’de, Noel pazarı saldırısının faili ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişinin, İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

Erzurum'da gençlerin bıçaklı kavgasına şahit olan ve 'Yapmayın' diyerek yalvaran bir kadın bayıldı.

1 AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı Toplantıya eski bakanlardan Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Zafer Çağlayan ve Suat Kılıç gibi isimler katıldı. Gül ve Davutoğlu yine yoktu...

2 Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, olağanüstü genel kurulda oyların tamamını alarak genel başkan seçildi.

3 Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i yanına çağırarak sarılmalarını istedi.

4 Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Erdoğan ile Aziz Yıldırım yan yana geldi.

5 Başbakan Yıldırım'la buluşan 25 eski bakan 16 Nisan Referandumu öncesinde Başbakan Yıldırım AK Parti hükümetlerinde görev alan 25 eski bakanla kahvaltıda buluştu.

6 Milyarder David Rockefeller hayatını kaybetti ABD'li milyarder iş adamı David Rockefeller'ın 101 yaşında yaşamını yitirdi.