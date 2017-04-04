Mersin'de polis aracına saldırıyla ilgili 10 gözaltı

İspanya Mahkemesi, Esad'ın değeri 691 milyon dolar olan evlerine el konulduğunu açıkladı.

14 yıl önce emekli olan bir vatandaşın prim gününün yanlış hesaplanması sebebiyle 2012'de kesilen emekli maaşı 5 yıl sonra yeniden bağlandı.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

3 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

4 CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi CHP'li vekil Murat Emir Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlardan Hayır oyu istedi ama dinleyen olmadı.

5 Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Son olarak 2014 yılında çıkan bedelli askerlik, hükümetin gündeminde olmasa da, bekleyenler tarafından en çok dile getirilen konu.

6 Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki Sanatçılarla buluşan Kılıçdaroğlu, "Bana bir masal anlat baba" şarkısının kullanım hakkını vermeyen sanatçıya tepki gösterdi.