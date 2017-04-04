Mersin'de polis aracına saldırıyla ilgili 10 gözaltı

Merkez Mezitli ilçesinde dün polis aracına yönelik saldırı sonrası çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI
Sorgulanan şüphelilerin kentte dün polis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıyla bağlantılarının olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde dün Tece Polis Merkezi Amirliğinde görevli polislerin içinde olduğu araca yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.