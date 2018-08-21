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Mersin'de polis ekiplerinden yolculara bayram ikramı

Mersin'in Mut ilçesinde görev yapan polis ekipleri yoldan geçen sürücüleri durdurarak kolonya ve bayram şekeri verdi.

İHA | 21.08.2018 - 10:43..
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Mersin’in Mut ilçesinde trafik polisleri, Kurban Bayramı nedeniyle sürücü ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

Mersin'de polis ekiplerinden yolculara bayram ikramı

DENETİMLER SIKILAŞTI

Mut Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Mut Karaman Karayolu üzerinde, Bayram tatili süresince meydana gelebilecek kazaları önlemek, sürücülerin can ve mal güvenliklerini sağlamak adına ilçenin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sıklaştırdı.

Mersin'de polis ekiplerinden yolculara bayram ikramı

POLİS EKİPLERİ YOLCULARIN BAYRAMINI KUTLADI

Bu kapsamda durdurulan sürücülere, hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri takılması, kavşaklara yaklaşırken hızın azaltılması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konularında bilgilendirmenin yapıldığı çalışma sırasında ekipler, sürücü ve yolculara su, kolonya ve şeker ikramında bulunarak bayramlarını kutladılar.

Mersin'de polis ekiplerinden yolculara bayram ikramı

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