Mersin'de sahiller doldu

1 Mardin'e bayramda turist akını Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğu yaşandı.

2 Stres çarkı küçük çocuğun yüzünde patladı Stres çarkının daha hızlı dönmesi için sıkıştırılmış hava spreyi kullanan baba, hiç beklemediği bir olay yaşadı.

3 Konut fiyatları yıllık yüzde 13.08 arttı Konut fiyat endeksi 2017 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.86, bir önceki yılın Nisan ayına göre de yüzde 13.08 artış gösterdi.

4 Çanakkale iskelelerinde yoğunluk Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreyi bulan araç kuyruğuna yol açtı

5 Alman Meclisi eşcinsel evliliği oylayacak Almanya Federal Meclisi, eşcinsel evliliklere izin verilmesiyle ilgili oylamayı cuma günü yapacak.

6 Tekirdağ'da erkek çocuğa cinsel istismardan tutuklama Çerkezköy ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mesut D., sosyal medyadan tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğu K.D.'ya cinsel istismarda bulundu.