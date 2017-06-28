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Mersin'de sahiller doldu

Mersin'de artan hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.

28.06.2017 - 15:46
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Gölgede 31 dereceyi bulan hava sıcaklığına, yüzde 70'e varan nem oranı da eklenince herkes güneşten korunmanın yollarını aradı.

Birçok kişi işleri olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, dışarı çıkanlar da ağaç gölgelerine sığındı.

Mersin'de sahiller doldu

İmkanı olanlar ise plajları doldurarak kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Erdemli İlçesi'nde bulunan turistik Kızkalesi mahallesi ziyaretçi akınına uğradı.

Mersin'de sahiller doldu

Bazı kişiler de tekne turlarına çıkarak hem sıcak havadan korunda hem eğlendi. Yüksek hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Mersin'de sahiller doldu

Mersin'de sahiller doldu

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