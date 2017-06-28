Mersin'de sahiller doldu

Gölgede 31 dereceyi bulan hava sıcaklığına, yüzde 70'e varan nem oranı da eklenince herkes güneşten korunmanın yollarını aradı.
Birçok kişi işleri olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, dışarı çıkanlar da ağaç gölgelerine sığındı.
İmkanı olanlar ise plajları doldurarak kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Erdemli İlçesi'nde bulunan turistik Kızkalesi mahallesi ziyaretçi akınına uğradı.
Bazı kişiler de tekne turlarına çıkarak hem sıcak havadan korunda hem eğlendi. Yüksek hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.