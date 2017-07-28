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Mersin'de sahte içki operasyonu

Düzenlenen operasyonla Mersin'de, 4 bin 452 şişe sahte içki ele geçirildi.

28.07.2017 - 10:02
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonda, 4 bin 452 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Mersin'de sahte içki operasyonu

4 BİN 452 ŞİŞE SAHTE ALKOL BULUNDU

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 872 şişe rakı ve 3 bin 580 şişe viski ele geçirildi.

ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekiplerince sahte içkilere el konuldu. Evde bulunamayan zanlı ise aranıyor.

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