Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonda, 4 bin 452 şişe sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
4 BİN 452 ŞİŞE SAHTE ALKOL BULUNDU
Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 872 şişe rakı ve 3 bin 580 şişe viski ele geçirildi.
ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Polis ekiplerince sahte içkilere el konuldu. Evde bulunamayan zanlı ise aranıyor.