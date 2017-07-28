Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonda, 4 bin 452 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

4 BİN 452 ŞİŞE SAHTE ALKOL BULUNDU

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 872 şişe rakı ve 3 bin 580 şişe viski ele geçirildi.

ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekiplerince sahte içkilere el konuldu. Evde bulunamayan zanlı ise aranıyor.