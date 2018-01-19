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Mersin'de sahte karne operasyonu

A.A.Y. isimli şahsa ait kırtasiye dükkanına yapılan baskında, sahte karneler ele geçirildi.

İHA | 19.01.2018 - 16:54..
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Tarsus'ta ihbar üzerine Zabıta ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin ortak yürüttüğü çalışmada baskın yapılan dükkanda, 3 adet teşekkür belgesi, onur belgesi ile bir öğrenci adına düzenlenmiş sahte karneler bulundu.

Mersin'de sahte karne operasyonu

YAZICIYA EL KONULDU, KIRTASİYE MÜHÜRLENDİ

A.A.Y.'yi gözaltına alan polis ekipleri, karne işlemlerinde kullanılan renkli yazıcıya da el koydu.

Mersin'de sahte karne operasyonu

Zabıta ekipleri ise 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliği’nin 6. maddesine aykırı olarak ruhsatsız çalıştırılan iş yerini mühürledi.

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