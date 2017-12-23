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Mersin'de sahte MİT'çi polise yakalandı

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak insanları dolandıran 44 yaşındaki A.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA | 23.12.2017 - 13:58..
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Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp, bazı kişileri  dolandırdığı ihbarını aldı.

"SENİ BU İŞTEN KURTARIRIM"

Bunun üzerinde harekete geçen ekipler, A.O.'nun özellikle her hangi bir suç nedeniyle gözaltına alınanlara 'Seni bu işten kurtarırım' diye dolandırdığını belirlendi.

Mersin'de sahte MİT'çi polise yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, A.O.'yu suçüstü yakalamak için takibe aldı. Son olarak Mersin Adalet Sarayı karşısında bulunan çay ocağında bir avukat ile buluşan A.O., para alırken suçüstü yakaladı.

Öte yandan güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen olayda, A.O. rahat tavırları dikkat çekti. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan

A.O., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mersin'de sahte MİT'çi polise yakalandı


Mersin'de sahte MİT'çi polise yakalandı

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