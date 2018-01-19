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Mersin'de saldırı hazırlığındaki 2 DEAŞ’lı yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bombalı araçla saldırı hazırlığında olduğunu öğrendiği 2 DEAŞ’lıyı başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.

İHA | 19.01.2018 - 10:06..
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün sözde tarım bakanı olan tutuklu zanlının ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

TAMİR ATÖLYESİNDE ÇALIŞIP BOMBALI ARAÇLARI HAZIRLIYORDU

DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen iki kişi hakkında bilgi veren zanlının, şüphelilerden birinin örgüte ait oto tamir atölyesinde çalıştığını, yapılacak eylemlerde kullanılacak bombalı araçları hazırladığını ve bomba düzenekleri hakkında bilgisi olduğunu, diğerinin de onu evinde sakladığını bildirmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bombalı araçla saldırı yapmayı planladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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