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Mersin'de sebze halinde yangın
Tarsus İlçesi'nde sebze halinde yangın çıktı.
06.10.2017 - 07:37
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İç Haber
İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
AYRINTILAR GELECEK..
Tarsus'ta sebze halinde yangın
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