Mersin'de sebze halinde yangın

Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklette bulunan HDP eski İlçe Başkanı Osman Sipahi ile Suriyeli Yasin Halil hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kaza: HDP'li eski başkan ve 1 Suriyeli öldü

İl ve ilçe müftülerine evlendirme yetkisi de veren tasarı TBMM İçişleri Komisyonu'ndan geçti.

Teröristlerin yuvalandığı mağaraları tek tek basan Mehmetçik, zorlu koşullara rağmen mücadeleden vazgeçmiyor.

Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi

FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 39 hakim ve savcının meslekten çıkarılmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

7

Suudi Arabistan, BM'nin kara listesine girdi

BM Yemen'de "yaklaşık 700 çocuğun ölümüne ve sakat kalmasına neden olan" Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini kara listeye aldı