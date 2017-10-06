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Mersin'de sebze halinde yangın

Tarsus İlçesi'nde sebze halinde yangın çıktı.

06.10.2017 - 07:37
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İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

AYRINTILAR GELECEK..

Tarsus'ta sebze halinde yangın

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