taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.921
USD
3,5327
EURO
3,6944
ALTIN
130,16
PETR
56,4500

Sel sularının doldurduğu alt geçitte yüzen Mersinli

Mersin'de bugün etkili olan sağanak yağışlarla birlikte, sel sularının doldurduğu alt geçitte deniz yatağıyla yüzen adam dikkat çekti.

29.12.2016 - 15:20
  1. Haberler
  2. Yaşam
Sel sularının doldurduğu alt geçitte yüzen Mersinli

Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük bir kısmı, yağışlardan dolayı sular altında kalınca çok sayıda araç, selde mahsur kaldı.

DENİZ YATAĞI İLE KEYİF YAPTI

Ancak Mersin'deki tüm bu olumsuz hava koşullarına rağmen bir vatandaş, sel sularının doldurduğu alt geçitte deniz yatağıyla yüzerek keyif yaptı.

Çevredeki insanlar ise, geçitin etrafına toplanarak o soğukta yüzen çılgın adamı hayretler içerisinde seyretti.

Mersin'de sel sularının doldurduğu alt geçitte yüzdü VİDEO

Sel sularının doldurduğu alt geçitte yüzen Mersinli

Sel sularının doldurduğu alt geçitte yüzen Mersinli

Sel sularının doldurduğu alt geçitte yüzen Mersinli

Sel sularının doldurduğu alt geçitte yüzen Mersinli

Sel sularının doldurduğu alt geçitte yüzen Mersinli

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Şık gözaltına alındı

Ahmet Şık gözaltına alındı

287
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

835
Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri

Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri

299
Asgari ücret açıklandı

Asgari ücret açıklandı

641
Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

26
MPT 76'nın projesini satarken yakalanan müdüre 12 yıl hapis

MPT 76'nın projesini satarken yakalanan müdüre 12 yıl hapis

355
Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine çok sert cevap

Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine çok sert cevap

177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM