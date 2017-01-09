Mersin'de SGK borçlarına erteleme

Bakan Lütfi Elvan, resmi sosyal medya hesaplarından, Mersin’de yaşanan sel afeti nedeni ile paylaşımda bulundu.

SGK BORÇLARI ERTELENİYOR

3 kişinin yaşamını yitirdiği, halen 2 kişinin de arandığı selden zarar görenlerin vergi ve SGK borçlarının erteleneceğini belirten Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Mersin'de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçları erteleniyor. Ayrıca sel felaketinden zarar gören elektrik hatlarının neredeyse tamamı onarıldı. Şu anda bir mahalle hariç tüm mahallelere elektrik veriliyor. "