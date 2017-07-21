taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.765
USD
3,5275
EURO
4,1066
ALTIN
141,77
PETR
48,9600

Mersin'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Hal Kompleksi'ndeki iş yeri sahiplerini tehdit ederek, aidat adı altında haraç topladıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı

21.07.2017 - 16:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mersin'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Hal Kompleksi'ndeki bir grubun uzun yılardır iş yeri sahipleri üzerinde baskı kurup, haraç aldığını belirleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

5 AYLIK TAKİP

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takipte, "suç örgütü olarak" hareket eden şüphelilerin güvenliklerini sağladıklarını ileri sürdükleri iş yeri sahiplerinden aidat adı altında tehditle haraç topladıkları tespit edildi.

11 GÖZALTI

Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda biri Antalya'da olmak üzere, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında 18 yaşından küçük bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Yemen'in kolera salgını bilançosu korkutuyor
Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle zor şartlarda yaşayan halkta, kolera salgınıyla ölüm vakaları artıyor.
HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın vekilliği düşürülüyor
Hakkında açılan terör soruşturmaları nedeniyle yurt dışına kaçan HDP'li Sarıyıldız hakkında son kararı Meclis verecek.
Emniyet Müdürlüğü'nün önünde döner bıçaklı kavga
İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde döner bıçağıyla kavga eden iki kişiyi polisler havaya ateş ederek durdurdu.
Yaralı şahine hastanede müdahaleye idari soruşturma
Mersin'de yaralı bulunan şahin veteriner bulunamadığı için hastanede tedavi altına alındı. Şahine müdahale eden personele soruşturma açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

125
Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

151
Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

62
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

248
Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

101
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

105
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM