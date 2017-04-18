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Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

Mersin'de, alacak-verecek meselesi yüzünden Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

18.04.2017 - 01:11
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Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde, tarım işçisi olarak çalışan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasında alacak verecek konusundan tartışma yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TOMA VE ZIRHLI ARAÇLARLA ÖNLEM

Olaya dahil olan mahalleli ve diğer Suriyeli vatandaşlar arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada bir Suriyeli yaralanırken, sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kevga sırasında silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç  sevkedildi.

Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

Çok sayıda Suriye vatandaşının kaldığı mahalleye Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de geldi. Mahalleliyi sakinleştirmeye çalışan Aktaş, istenmeyen bir takım olayların yaşandığını, olayın daha büyük boyutlara ulaşmaması için tahliye çalışmasının başlatılacağını söyledi. İki grubun tekrar karşı karşıya gelmemesi önlemlerini artıran polis, Suriyelilerin çadırlarının bulunduğu alanda barikat kurdu.

Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ

Ellerindeki sopalarla Suriyelilerin çadırlarına gitmek isteyen bazı mahallileri ise polis zorla ikna ederek geri dönderdi. Mahalle sakinlerinin dağılmamakta ısrar etmesi üzerine Mersin Valiliği, mahalledeki Suriyelilerin tahliyesine karar verdi. Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler Suriyelilerin tahliyesi için bölgeye yönlendirildi.  Suriyelilerin uygun görülen boş bir araziye yerleştireleceği belirtildi.

Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

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