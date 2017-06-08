Mersin'de tacizci öğretim görevlisi açığa alındı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğünden, yapılan yazılı açıklamada, hakkında taciz iddiaları bulunan öğretim görevlisiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"AÇIĞA ALINDI"

Açıklamada, "Basında yer alan haberde belirtilen taciz olayında adı geçen öğretim elemanı açığa alınmıştır." ifadesine yer verildi.

DERSTEN GEÇİRMEK İÇİN TACİZ

MEÜ Rektörlüğünce geçen hafta bir yerel gazetede yer alan "üniversite öğrencisi 21 yaşındaki S.D.'nin, öğretim görevlisi İ.K.'nın (47) dersinden geçirmek için taciz ettiği" iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

POLİS KİRALIK EVDE BASTI

Konu ile ilgili konuşan Öğretim Görevlisi İ.K şunları söyledi: “Bu iddialar asılsız. Daha önce çeşitli tacizlere maruz kaldığını söyleyen bir öğrenciydi. Odadan çıkıp koridorda devam ettik konuşmaya. ‘Benim bu derslerden geçmem gerek, çok zor durumdayım. Ailemin ekonomik durumu iyi değil benim bulunduğum evden de çıkacağım. Eğer bu derslerden geçmezsem intihar edeceğim’ dedi. Bunun üzerine ben kendisini ciddiye aldım. ‘Yarın konuşalım’ dedim. Sonra bana ‘Geç olmasın çıkacağım’ dedi. ‘Ben bir arkadaşımın kiralık evi var, buyur birlikte bakalım’ dedim. Onu alıp eve gittik. Eve girdik, 1-2 dakika sonra zil çaldı, polis içeriye girdi. Bu olay kurgulanmış bir olay, birçok hocamızı zan altında bırakan bir olay. Anlattıklarının tamamı yalan. Ortada fiilen hiçbir şey yokken, sadece bir öğrencinin anlattıkları ile bir öğretim görevlisinin bu şekilde yargılanması doğru değil.”