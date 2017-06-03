taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Mersin'de tatlıcı dükkanına silahlı saldırı: 5 yaralı

Tatlı ve pasta ürünleri satılan bir iş yerine gelen saldırganlar en az 20 el ateş açtı

03.06.2017 - 04:12
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tatlı ve pasta ürünleri satılan dükkana gelen şüpheliler, müşterilerin de olduğu iş yerine rastgele ateş açtı. En az 20 el ateş açan saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

Büyük panik yaşanan dükkanda 3'ü müşteri, 2'si çalışan olmak üzere 5 kişi yaralandı. Saldırı sırasında korkup kaçmaya çalışan bir kadın da fenalaştı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fenalaşan kadın da kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Mersin'de tatlıcı dükkanına silahlı saldırı: 5 yaralı

HUSUMET İDDİASI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, 9 milimetre çapında tabanca ile en az 20 boş kovan bulundu.

Saldırı nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan bulvar, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yeniden açıldı.

Şüpheliler ile iş yerindeki bazı çalışanlar arasında bir gün önce yaşanan tartışma nedeniyle husumet olduğu öne sürüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü
Uludere İlçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de iki terörist teslim oldu
Hakkari'de iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Çorum'da polisi alarma geçiren not
Bir apartmandan atıldığı tahmin edilen ve üzerinde "Beni burada zorla tutuyorlar" yazılı not kağıdı bulunması üzerine polis harekete geçti.
Kastamonu'da muhtarların kavgası kanlı bitti
Taşköprü İlçesi Celep Köyü'nde, mevcut muhtar ile eski muhtar arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

72
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu

28
Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

5
Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı

21
Google Chrome reklamları önleyecek

Google Chrome reklamları önleyecek

26
Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti

Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti

12
İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

İrlanda'ya ilk eşcinsel başbakan: Leo Varadkar

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM