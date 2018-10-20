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Mersin'de tekstil atölyesinde yangın çıktı

Mersin'de 4 katlı bir tekstil atölyesinde sabaha karşı çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşatırken, yangında büyük çapta maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

İHA | 20.10.2018 - 06:36..
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4 katlı binanın son katındaki iplik deposunda başlayan yangın, içerisindeki yanıcı madde dolayısıyla kısa sürede tüm binayı sardı.

Mersin'de tekstil atölyesinde yangın çıktı


MADDİ HASAR BÜYÜK

Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, köpük sıkarak müdahale etti. Fabrika içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken, çalışmalara çok sayıda itfaiye aracı katıldı.

Çevredeki vatandaşların endişe ile izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınabildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta maddi zararın meydana geldiği bildirildi.

Mersin'de tekstil atölyesinde yangın çıktı


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