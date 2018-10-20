Mersin'de tekstil atölyesinde yangın çıktı

4 katlı binanın son katındaki iplik deposunda başlayan yangın, içerisindeki yanıcı madde dolayısıyla kısa sürede tüm binayı sardı.
MADDİ HASAR BÜYÜK
Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, köpük sıkarak müdahale etti. Fabrika içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken, çalışmalara çok sayıda itfaiye aracı katıldı.
Çevredeki vatandaşların endişe ile izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınabildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta maddi zararın meydana geldiği bildirildi.